350.000 Südtirolerinnen und Südtiroler komplett geimpft – Ein Überblick

Seit vergangenem Freitag hat sich die Anzahl der Impfungen in Südtirol um 10.253 erhöht, insgesamt ist somit 681.550 Mal gegen eine Infektion mit dem Coronavirus geimpft worden. 349.293 Personen haben den Impfzyklus abgeschlossen und gelten als vollständig immunisiert, das sind exakt 65,2 Prozent der Gesamtbevölkerung bzw. 74,4 Prozent der impfbaren Bevölkerung über 12 Jahren.Im Laufe der vergangenen Woche sind 4575 erste Dosen verimpft worden, 368.415 Personen sind somit mit der ersten Dosis geschützt, das sind 68,8 Prozent der Gesamtbevölkerung oder 78,5 Prozent der impfbaren Bevölkerung.Die Einführung der Greenpass-Pflicht hat in den letzten 2 Tagen bei den offenen Impftagen und Impfbussen eine Steigerung der Impfbereitschaft gezeigt. Landesrat Thomas Widmann dazu: „Jede neue geimpfte Person ist eine kleine Hürde mehr für die Ausbreitung des Virus und das bedeutet mehr Schutz für alle. Angesichts des steigenden Infektionsrisikos im Herbst und Winter bleibt zu hoffen, dass sich noch mehr Unentschlossene für die Impfung entscheiden“.Seit letzter Woche sind außerdem 1195 Auffrischungs- oder Boosterimpfung dazugekommen. Alle Menschen über 60 Jahren, die vor mindestens 6 Monaten ihren Impfzyklus abgeschlossen haben, können sich ab sofort online für die Auffrischungsimpfung unter dem Link https://sanibook.sabes.it beziehungsweise telefonisch unter 0471 100999 anmelden. All jene Personengruppen, denen nun die Möglichkeit für eine Auffrischungsimpfung angeboten wird, können jedoch auch einen Impftermin ohne Vormerkung wahrnehmen.In der laufenden Woche wurde das Angebot der Impfbusse von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen, in den Impfbussen wurden im Zeitraum 7. bis 14. Oktober 2146 Mal gegen eine Infektion mit dem Coronavirus geimpft. Ab 29. Oktober wird die Tour der 2 Impfbusse durch das Land eingestellt. Seit dieser Woche sind jedoch Impfcamper und Impfcontainer im Einsatz, die als mobile Impfstellen die Impfbusse ablösen werden. Die Impfcontainer können überall dort aufgebaut werden, wo Events stattfinden und stehen somit vielen Menschen offen. Sie werden jeweils für 2-3 Tage aufgebaut und stellen eine bequeme Möglichkeit zum Impfen dar. Der Impfcamper hingegen ist mobiler und kann jeden Tag einen neuen Standort anfahren.Der stellvertretende Covid-Einsatzleiter, Patrick Franzoni ist selbst oft als Arzt in den Impfbussen im Einsatz:“ Gerade in den letzten Tagen sind viele Menschen zu den Impfbussen gekommen, die jetzt den Green Pass benötigen, um ihren Beruf ausüben zu können. Ich betone immer wieder, dass die Impfung aus medizinischen Gesichtspunkten der einzige Weg ist, so schnell wie möglich aus der Pandemie herauszukommen. Laut neuesten Studien hat sich die Inkubationszeit des Virus seit der Ausbreitung der Deltavariante dramatisch verkürzt. Medizinisch gesehen beträgt die Zeitspanne, in der eine Person nach einem negativen Testergebnis als nicht ansteckend gilt, nur mehr 8 Stunden.“Derzeit wird es den Bürgern wirklich leicht gemacht, sich den Impfschutz zu holen. Hier alle Termine. Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 14.10.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Verabreichte Impfdosen: 681.550 (+10.253)Erstdosis: 368.415 (+4.575)Zweitdosis: 309.440 (+4.483)Drittdosis: 3.695 (+1.195)vollständig geimpfte Personen: 349.293 (+4.954)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 29.070Zweitdosis: 26.936Drittdosis: 1.052Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 40.660Zweitdosis: 36.341Drittdosis: 864Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 49.739Zweitdosis: 43.193Drittdosis: 772Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 68.593Zweitdosis: 58.661Drittdosis: 577Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 58.725Zweitdosis: 48.738Drittdosis: 257Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 47.739Zweitdosis: 37.506Personen über 20 JahreDiese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 46.669Zweitdosis: 36.874Personen von 16-19 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 16.857Zweitdosis: 13.284Personen von 12-15 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 10.363Zweitdosis: 7.907Altersgruppe80+: 86,5%;70+: 87,8%;60+: 84,8%;50+: 81,4%;40+: 79,7%;12-39: 72,6%.Pfizer BioNTechErstdosis: 262.457Zweitdosis: 233.122Drittdosis: 3.695ModernaErstdosis: 33.103Zweitdosis: 30.741Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.449Zweitdosis: 45.577Johnson & JohnsonErstdosis: 12.406

lpa/stol