38-jährige Wiederholungstäterin aus Bozen nach Diebstahl geschnappt

Mit Fahrrad geflüchtet

Diebesgut aus insgesamt 3 Drogerien gestohlen

Angezeigt und Sonderüberwachung angeordnet

Am Samstagnachmittag wurden die Polizeibeamten der Bozner Quästur von einer Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale alarmiert, nachdem die Angestellte der Kette „Acqua e Sapone“ in der Rovigostraße Zeugin eines Diebstahls geworden war.Demnach habe eine Frau 2 Parfum-Flacons in ihrer Tasche verschwinden lassen. Die Mitarbeiterin soll sie daraufhin konfrontiert haben, weshalb sie anschließend einen Flacon wieder herausgerückt haben soll. Noch mit dem zweiten Parfum in der Tasche flüchtete die mutmaßliche Diebin offenbar aus der Drogerie und machte sich auf ihrem Fahrrad aus dem Staub.Dank der genauen Täterbeschreibung gelang es den Beamten, die mutmaßliche Übeltäterin kurz darauf in der Romstraße zu fassen. Bei ihren Kontrollen stellten die Beamten fest, dass die Frau noch mehr Diebesgut bei sich hatte: Waren im Wert von mehreren Hundert Euro aus 2 anderen Drogerien der Umgebung, „Caddys“ in der Vicenzastraße und „DM“ in der Romstraße.Die 38-Jährige mit zahlreichen Vorstrafen auf dem Kerbholz, unter anderem wegen Raubüberfalls und Diebstahls, wurde angezeigt. Die Frau soll in der Vergangenheit auch die Scheiben von rund 10 haltenden Fahrzeugen eingeschlagen haben. Quästor Paolo Sartori ordnete eine Sonderüberwachung gegen den Langfinger aus Bozen an.