39-jähriger Koch 2 Wochen nach Wespenstich gestorben

Der Koch hatte am 30. August in der Küche des Wellnesshotels in Ridnaun gearbeitet, als ihn plötzlich am Arm eine Wespe stach (STOL hat berichtet). Sein Körper reagierte auf den Stich allergisch, und zwar so stark, dass ein anaphylaktischer Schock auftrat. Der Mann verlor das Bewusstsein, und er erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Arbeitskollegen bemerkten den Vorfall, begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und schlugen bei der Landesnotrufzentrale Alarm.Da die Straße nach Ridnaun wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt war und das Weiße Kreuz Sterzing daher nicht zu Einsätzen ins Tal gekommen wäre, hatte der Bergrettungsdienst Ridnaun/Ratschings den Bereitschaftsdienst während der Dauer der Sperre übernommen.So wurden die Bergretter alarmiert, die schnell vor Ort waren und die Reanimation mit dem Defibrillator übernahmen. In kürzester Zeit war der Rettungshubschrauber Pelikan 2 mit dem Notarzt und dem Rettungsteam eingetroffen. Der Notarzt und die Rettungssanitäter setzten alles daran, um das Leben des Koches zu retten. Und tatsächlich gelang es dem Arzt, den 39-Jährigen wiederzubeleben. Sein Gesundheitszustand konnte soweit stabilisiert werden, dass das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 2 den Ridnauner zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus von Bozen fliegen konnten.Dort kämpften die Ärzte um sein Leben. Der Zustand des 39-Jährigen verschlechterte sich jedoch zunehmend und er starb in der Nacht auf Donnerstag.