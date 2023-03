40 Jahre Volksanwaltschaft: Festschrift online

Als Hauptrednerin war Esther Happacher, Universitätsprofessorin für öffentliches Recht an der Universität Innsbruck, eingeladen, die über die Rolle der Volksanwaltschaft und das verfassungsrechtlich geschützte Recht der guten Verwaltung referierte. Dabei erinnerte sie daran, dass gemäß den Verfassungsprinzipien die öffentliche Verwaltung und ihr Handeln nicht Selbstzweck sind, sondern dazu dienen, die Interessen der Allgemeinheit und das Gemeinwohl – mithin die Interessen der Menschen – bestmöglich zu verwirklichen.Als Gast sprach zudem der Volksanwalt aus Latium, Marino Fardelli; er berichtete über die Aufgaben der Volksanwälte in Italien und über deren Schwierigkeiten und Chancen. Es folgte der Vortrag „Von der Missstandskontrolle zum Haus der Menschenrechte“ der österreichischen Volksanwältin Gaby Schwarz.Die Bürgerbeauftragte von Schleswig-Holstein, Samiah El Samadoni, erläuterte indes die Situation der Bürgerbeauftragten in Deutschland und Viviane Sobotich, Ombudsfrau der Stadt Rapperswil-Jona, gab einen Überblick über die Situation der Ombudsstellen in der Schweiz.All diese Referate und auch einige Schnappschüsse zur Feier wurden nun gesammelt und können hier auf der Internetseite der Volksanwaltschaft heruntergeladen und nachgelesen werden.