4125 Impfdosen in einer Woche – So impft Südtirol

Der aktuelle Impfreport - die wichtigsten Daten in Kürze

Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab 5 Jahren beträgt 78,81 Prozent (Stand 27.10.2022).Seit Donnerstag, 20.10.2022, können sich bestimmte Personengruppen für die dritte Auffrischimpfung („5. Dosis“) vormerken. Diese wird allen Personen über 80 Jahren sowie besonders gefährdeten Personen – wie etwa chronisch Kranke - ab 60 Jahren empfohlen. Um die dritte Booster-Impfung erhalten zu können, müssen seit der letzten Coronaschutz-Impfung oder Genesung mindestens 120 Tage vergangen sein.(Stand: 27.10.2022)Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.139.144 (+4168)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.100.773 (+4125)Erstdosis: 406.111 (+15)Zweitdosis: 388.973 (+26)Drittdosis: 275.875 (+365)Viertdosis: 29.562 (+3.576)Fünftdosis: 246Vollständig geimpfte Personen : 400.456 (+13)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.085.177 (+4104)Erstdosis: 399.228 (+14)Zweitdosis: 382.925 (+24)Drittdosis: 273.465 (+361)Viertdosis: 29.311 (+3.563)Fünftdosis: 242Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.463 (+3)Zweitdosis: 30.322 (+4)Drittdosis: 27.264 (+66)Viertdosis: 9.717 (+729)Fünftdosis: 146 (+101)Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.362 (+0)Zweitdosis: 41.559 (+2)Drittdosis: 35.242 (+54)Viertdosis: 8.936 (+1.022)Fünftdosis: 51 (+20)Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.558 (+0)Zweitdosis: 51.387 (+1)Drittdosis: 42.283 (+81)Viertdosis: 6.836 (+824)Fünftdosis: 32 (+19)Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 73.022 (+1)Zweitdosis: 70.943 (+6)Drittdosis: 54.552 (+48)Viertdosis: 2.151 (+504)Fünftdosis: 8 (+1)Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 61.077 (+2)Zweitdosis: 58.550 (+2)Drittdosis: 41.695 (+26)Viertdosis: 1.080 (+280)Fünftdosis: 6 (+1)Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.805 (+3)Zweitdosis: 48.251 (+0)Drittdosis: 30.478 (+40)Viertdosis: 524 (+143)Fünftdosis: 2 (+1)Personen über 18 JahreDiese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 59.249 (+2)Zweitdosis: 55.853 (+6)Drittdosis: 34.370 (+38)Viertdosis: 264 (+62)Fünftdosis: 1 (+0)Personen über 12 JahreDiese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.436 (+2)Zweitdosis: 25.701 (+2)Drittdosis: 9986 (+12)Viertdosis: 54 (+12)Fünftdosis: 0 (+0)Personen über 5 JahreDiese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosis: 8133 (+2)Zweitdosis: 6406 (+3)Drittdosis: 5 (+0)Viertdosis: 0 (+0)Fünftdosis: 0 (+0)In der Provinz ansässige Personen, die bereits geimpft wurden80+: 91,68%70+: 91,21%60+: 89,40%50+: 85,13%40+: 80,22%30+: 78,82%18+: 80,06%5 - 17: 46,65%Gesamt (ab 5 Jahren): 78,81%Pfizer BioNTechErstdosis: 283.820Zweitdosis: 276.117Drittdosis: 106.593Viertdosis: 13.915Fünftdosis: 50Pfizer bivalent BA.1Erstdosis: 3Zweitdosis: 13Drittdosis: 400Viertdosis: 2.858Fünftdosis: 4Pfizer bivalent BA.4/5Erstdosis: 8Zweitdosis: 44Drittdosis: 966Viertdosis: 9958Fünftdosis: 192Pfizer BioNTech pädiatrischErstdosis: 8.117Zweitdosis: 6.588Drittdosis: 7Viertdosis: 0Fünftdosis: 0ModernaErstdosis: 41.458Zweitdosis: 60.221Drittdosis: 167.894Viertdosis: 2799Fünftdosis: 0Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.008Zweitdosis: 45.525Drittdosis: 5Viertdosis: 0Fünftdosis: 0Johnson & JohnsonErstdosis: 12052Zweitdosis: 0Drittdosis: 0Viertdosis: 0Fünftdosis: 0NovavaxErstdosis: 395Zweitdosis: 245Drittdosis: 3Viertdosis: 0Fünftdosis: 0