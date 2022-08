44-jährige Frau gerät unter Mähmaschine – erheblich verletzt

Es war um 10.30 Uhr, als die Rettungskräfte gerufen wurden. In der Fraktion Kegelberg im Weitental war eine 44-jährige Frau beim Mähen aus noch ungeklärter Ursache unter die Mähmaschine geraten. Sie hat sich dabei erheblich am Arm und am Brustkorb verletzt.Die herbeigerufenen Einsatzkräfte versorgten die Frau vor Ort und brachten sie mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus von Brixen.Genaueres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Mühlbach, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 und die Carabinieri.