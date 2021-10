5 neue Ausbilder für Flughafenbrandschutz

Die Berufsfeuerwehr Bozen hat mit Februar 2020 ein Projekt gestartet, um 5 Brandmeister aus den eigenen Reihen zu Instruktoren im Bereich Flughafenbrandschutz auszubilden.Diese 5 Mitarbeiter haben insgesamt 8 Wochen an der zentralen Feuerwehrschule des nationalen Feuerwehrkorps in Rom verbracht, um in Theorie und Praxis die Figur des Ausbilders im Flughafenbrandschutz zu erlernen.Dabei wurde aber nicht nur auf eine reine technische Wissensvermittlung Wert gelegt, ein Schwerpunkt lag auch in der Erlernung von didaktischen Methoden, damit das Weitergeben des Lernstoffes noch effizienter erfolgen kann.In den letzten Wochen konnten die letzten beiden Brandmeister ihre Ausbildungseinheiten abschließen, indem sie unter Anleitung von erfahrenen Ausbildern 63 Feuerwehrkollegen von den Flughäfen aus Mailand, Turin, Rimini und Brindisi bei praktischen Löschübungen an Flugzeugsimulatoren ausbildeten.Die Feuerwehrschule in Rom „Montelibretti“ verfügt über 2 Flugzeugsimulatoren, wobei ein Simulator maßstabgerecht als Boing 737 nachgebaut ist und man so sehr real Brandsituationen an Fluggeräten nachstellen kann und die Ausbildung sehr praxisnah gestaltet werden kann.Dieses Ausbildungsprojekt stellte für die 5 neuen Ausbilder gerade in der Zeit der Corona-Pandemie eine große Herausforderung dar, da immer wieder Terminverschiebungen notwendig wurden und man sich dauernd auf neue Sicherheitsprotokolle einstellen musste.Jedenfalls zeigte sich der Kommandant der Berufsfeuerwehr Florian Alber erfreut, in seinen Reihen ab jetzt 5 Ausbildner für den Flughafenbrandschutz zu haben, denn so kann noch gezielter und professioneller das eigene Personal am Standort Bozen aus- und fortgebildet werden.

