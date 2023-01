Stefansdorf: 8 Einbrüche an einem Abend – Bürgermeister mahnt zur Vorsicht

Bürgermeister Martin Ausserdorfer

Foto: © Facebook/Martin Ausserdorfer

„Ich möchte keine Panik machen, aber nachdem ich im Raum Stefansdorf-Reischach von 8 Einbrüchen gestern erfahren habe, ist erhöhte Vorsicht geboten“, betont Ausserdorfer.„Die Vorgehensweise ist dabei immer dieselbe“, sagt Ausserdorfer zu STOL: „Die Täter kommen immer bei Einbruch der Dunkelheit und steigen dann in die Häuser ein, bei den Hotels warten sie ab, bis die Gäste zu Abend essen.“Die Täter sind dabei sowohl in Privathäuser als auch in Hotels eingestiegen. Der angerichtete Sachschaden sei zum Teil beachtlich. Aber nicht nur: „Auch Bargeld und Schmuck wurde entwendet“, sagt Ausserdorfer.Die Carabinieri ermitteln. Und Ausserdorfer ermahnt die Bürger „vorsichtig zu sein“.