900 Feuerwehrleute im Einsatz gegen Waldbrand

Nachlöscharbeiten könnten mehrere Tage dauern

„Es war ein sehr schwieriger Einsatz“, betonen Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Arnold Schuler, die den Feuerwehrleuten und anderen beteiligten Kräften gratulieren.Schuler wies darauf hin, dass es nicht nur wegen der Steilheit des Geländes, sondern auch wegen des Wassermangels, des sehr starken Windes und der Dunkelheit eine „enorme Herausforderung“ war.Die Nachlöscharbeiten werden noch mehrere Tage dauern. Es werden auch Drohnen mit Infrarotkameras eingesetzt, die den Feuerwehrleuten die genauen GPS-Positionen melden können.Am Samstagnachmittag hatte sich am Marlinger Berg ein Waldband entwickelt und in den Folgetagen stark ausgebreitet (Hier lesen Sie mehr dazu). Seit Sonntagnachmittag ist der Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern aber an. (Lesen Sie hier ein STOL-Interview vom Sonntag mit dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Marling, Andreas Gögele).