A. M. (57) nach Unfall weiter in kritischem Zustand

Für Richard Haller kam jede Hilfe zu spät

Es war gegen 11.35 Uhr am Mittwoch, als der 58-jährige Richard Haller und seine 57-jährige Frau A. M., beide aus dem Burggrafenamt gebürtig, mit ihrem Opel Mokka mit Schweizer Kennzeichen auf der Gampenpassstraße von Naraun in Richtung Lana unterwegs waren. Ein mit Holz beladener Lkw mit Anhänger fuhr zum selben Zeitpunkt in Richtung Gampenpass.Gegenüber der Leonburg in Ackpfeif in der Gemeinde Lana kam es dann zu dem folgenschweren Unfall: Aus nicht bekannter Ursache geriet Haller mit seinem Pkw plötzlich auf die Gegenfahrbahn, erfasste den Lkw auf der Fahrerseite mit voller Wucht und beschädigte dabei die vordere Achse des schweren Gefährts. Aufgrund des Aufpralls wurden die Lenkung blockiert und die Bremsschläuche des Lastkraftwagens durchtrennt.Der Fahrer des Lkw hatte geistesgegenwärtig reagiert und die Handbremse gezogen, weshalb der Lkw auf der Gegenfahrbahn zum Stehen gekommen war. Beide Insassen waren in dem völlig zerbeulten Pkw eingeklemmt und mussten von den Feuerwehrleuten mit schwerem Rettungsgerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Für Haller kam jede Hilfe zu spät, er war vermutlich schon beim ersten Aufprall ums Leben gekommen.Seine Frau A. M. wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Bozner Krankenhaus geflogen, der Zustand war auch am Freitagvormittag weiter kritisch.