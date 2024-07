Ab jetzt wird es hochsommerlich in Südtirol – Aber nur bis zum Wochenende

„Dieser Sommer bleibt weiterhin gemäßigt“

Am Donnerstag am heißesten

Ab Freitag wieder ein wenig kühler

Das Wochenende

„Ab heute zwar 3 Tage über 30 Grad, aber nach wie vor keine wirkliche Hitzewelle in Sicht.“ Das schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Dieser Sommer bleibt auch weiterhin gemäßigt.“Aber immerhin: Nachdem der Sommer in Südtirol bislang noch nicht wirklich in die Gänge gekommen ist, sind die kommenden Tage ein Lichtblick. Heute klettern die Temperaturen auf 29 Grad in Sterzing bis zu 33 Grad in Bozen.Am morgigen Mittwoch ist es sonnig mit ein paar Wolkenfeldern. Am Nachmittag und Abend entstehen größere Quellwolken und es ziehen einige Gewitter auf. Die Temperaturen bleiben sommerlich mit Höchstwerten von 27 Grad im oberen Vinschgau bis zu 32 Grad im Unterland.Am heißesten wird es in dieser Woche am Donnerstag mit Werten bis zu 34 Grad.Am Freitag scheint die Sonne nur mehr zeitweise und im Tagesverlauf muss man im Großteil des Landes mit Schauern und Gewittern rechnen.Am Samstag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Vor allem in der zweiten Tageshälfte sind ein paar Gewitter möglich. Die Temperaturen gehen etwas zurück.Am Sonntag wird es beständiger. Es scheint den ganzen Tag die Sonne und die Quellwolken bleiben harmlos.