Ab Montag weniger Bus- und Bahnverbindungen

Als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden die Bus- und Zugverbindungen in Südtirol weiter reduziert. Aufrecht bleibt der dringende Appell, die öffentlichen Verkehrsmittel zu vermeiden: aus Respekt und aus Verantwortung jenen Menschen gegenüber, die derzeit nicht zu Hause bleiben können und auf Bus- und Bahnfahrten angewiesen sind, um die Dienste im Gesundheitsbereich und in der Lebensmittelversorgung für uns alle zu gewährleisten.im Einzugsgebiet Bozen / Leifers / Branzoll sowie Meran und Umgebung: Ab 16. März gilt der Sonntags-Fahrplan an allen Wochentagen.Trenitalia reduziert ab Montag, 16. März die Zugverbindungen im Unterland auf einen Stundentakt.An Werktagen, montags bis freitags, verkehren von Süden kommend, die Regionalzüge mit fahrplanmäßigerum 6.20 Uhr, 7.24 Uhr, 7.28 Uhr (SAD) 7.43 Uhr, 8.23 Uhr, 9.30 Uhr (RV), 10.23 Uhr, 13.23 Uhr, 14.23 Uhr, 16.23 Uhr, 17.23 Uhr, 17.30 Uhr (RV), 19.23 Uhr, 20.23 Uhr, 22.23 Uhr, 23.39 Uhr (RV)um 5.00 Uhr (RV), 5.36 Uhr, 6.34 Uhr, 7.36 Uhr, 8.31 Uhr, 8.36 Uhr, 11.36 Uhr, 12.36 Uhr, 14.25 Uhr, 14.34 Uhr, 15.04 Uhr, 17.36 Uhr, 19.06 Uhr, 20.06 Uhr, 20.31 Uhr (RV), 20.40 Uhr, 23.08 Uhr (SAD).Hinweis: Samstags und sonntags verkehren weniger Züge. Die jeweiligen Abfahrtszeiten sind über die online-Fahrplansuche abrufbar.ist aufgrund einer behördlichen Reisewarnung bis auf Weiteres unterbrochen. Endstation für die regionalen Züge ist derzeit Brenner bzw. Innichen. Die Fernverkehrszüge (EC, Railjet) fahren auf österreichischer Seite nur bis Innsbruck.Seilbahnen Vöran und Mölten: Verkehren bis auf Weiteres nur mehr von Montag bis FreitagAb Montag, 16. bis 31. März sind beide Seilbahnen wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb; für die Rittner Seilbahn gibt es stündlich einen Busersatzdienst.bleibt in Betrieb und verkehrt ab dem 16. März im Stundentakt, die geplanten Wartungsarbeiten werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.Die meisten Fahrpläne bleiben vorerst unverändert,Ausnahme: Bis auf Weiteres entfallen die Schülerfahrten und alle Nightliner-Busse, und für die saisonalen Linien wird der Winterfahrplan mit heutigem Samstag vorzeitig beendet.Alle Infos zum öffentlichen Nahverkehr werden laufend aktualisiert auf der Website www.südtirolmobil.info

