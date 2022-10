Ab morgen beginnt in Südtirol die Grippe-Impfung

„Doppelinfektion von Corona und Grippe könnte fatal sein“

Diese Personen sollten sich impfen lassen

Start der Vormerkung: Morgen um 15 Uhr

Ab 2. November kann sich jeder gegen Grippe impfen lassen

Der Begriff der „Twindemie“ – damit ist das gleichzeitige Auftreten zweier Endemien gemeint – macht zurzeit die Runde. Wie Daten aus Australien zeigen, ist es tatsächlich möglich, dass nicht nur eine Corona-Winterwelle auf uns zurollt, sondern gleichzeitig auch eine starke Grippewelle (Lesen Sie hier mehr dazu).Deshalb bleibt impfen weiterhin äußerst wichtig – sei es gegen Corona, sei es gegen die Grippe, heißt es vom Südtiroler Sanitätsbetrieb. „Denn gerade für Angehörige von Risikogruppen könnte eine Doppelinfektion fatal sein.“Ab morgigen Mittwoch startet die Grippeschutzimpfkampagne 2022/23 in Südtirol – vorerst für Risikogruppen. Dazu zählen etwa:Personen(z.B. „Ultrafragili“, chronisch Kranke) über 18 Jahre, die ein hohes Risiko für Komplikationen aufweisenGesundheitspersonal- Angehörige derAlle diese Personengruppen können sich für die Coronaschutz-Impfung vormerken und beim Impftermin zusätzlich die Grippeschutz-Impfung erhalten. Letzteres gilt auch die Personen, die sich bereits für die Coronaschutz-Impfung vorgemerkt haben.Alle jene, die sich allein die Grippeschutz-Impfung verabreichen lassen möchten, müssen sich bei der Einheitlichen Vormerkstelle für Prävention telefonisch vormerken (0472/973850, Montag bis Freitag von 08 bis 16 Uhr).Kinder im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren erhalten ihre Grippeschutz-Impfung bei den zuständigen Hygienediensten – ebenfalls nach Vormerkung bei der Einheitlichen Landesvormerkungsstelle für Prävention.Bei den Ärzten für Allgemeinmedizin und Basispädiatern wird mit der Grippeschutz-Impfung ebenfalls in Kürze begonnen. Ab Donnerstag, 13. Oktober , können sich diese den Impfstoff in den Apotheken holen und diesen ab Freitag an ihre Patienten verimpfen.Ab 2. November 2022 wird es dann ohne Einschränkungen für alle Alters- und Personengruppen möglich sein, sich die Grippeschutz-Impfung verabreichen zu lassen.Auch in diesem Jahr ist die Grippeschutzimpfung für alle kostenlos.