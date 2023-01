Abgefahrene Reifen am Bus – Das sagt die SASA dazu

„In der öffentlichen Mobilität herrschen bei uns im Hinterpasseier Missstände“

Das Problem sei schon behoben worden

„Es liegen uns Beschwerden vor, dass aber nichts unternommen wird, stimmt nicht“

Immer wieder würden Fahrten nicht durchgeführt, zudem seien am Donnerstag Sicherheitsmängel an einem Linienbus festgestellt worden (STOL hat berichtet). Was die Mängel betreffe, sei ein Reifen eines Linienbusses dermaßen abgefahren gewesen, dass man bereits Draht gesehen habe, heißt es in einer Zuschrift. Mit diesem Bus würden täglich Kinder auf Bergstraßen bis nach Rabenstein transportiert. Trotz zahlreicher Beschwerden werde seitens der SASA nicht viel bis nichts unternommen, den immer wieder aufgezeigten Problemen Herr zu werden.Ein anderer Hinterpasseirer klagt an, dass manche Fahrer von Linienbussen mit den Bergstraßen einfach nicht zurechtkämen. „Sie kommen in den Kurven auf die Gegenfahrbahn, teilweise passiert das auch auf geraden Strecken, sodass ein Überholen unmöglich ist“, sagt er.„In der öffentlichen Mobilität herrschen bei uns im Hinterpasseier Missstände, über die wir uns als Gemeinde bereits beschwert haben, passiert ist aber nicht viel“, ärgert sich der Mooser Vizebürgermeister Stefan Ilmer. „Auch Landesrat Daniel Alfreider haben wir vor Kurzem darüber in Kenntnis gesetzt. So darf es nicht weitergehen.“„Dass es in so einem Betrieb, wie ist es die SASA ist, Zwischenfälle gibt, ist nicht auszuschließen, ich will aber nichts schönreden“, sagt SASA-Präsidentin Astrid Kofler, die das Problem mit einem Reifen an einem Bus am Donnerstag bestätigt.Das Problem sei schon behoben worden, es habe sich um eine Panne gehandelt, ergänzt sie. Es habe sich auf jeden Fall nicht um einen alten Reifen gehandelt, der nicht mehr den Bestimmungen entsprochen habe. „Der Fahrer hat sich an alle Abläufe gehalten“, sagt die SASA-Chefin. Aufgrund eines Ersatzbusses seien dann Fahrten ausgefallen.„Sicherheit wird bei uns großgeschrieben, wir als SASA tun alles dafür“, betont die Präsidentin. „Wir kontrollieren auch unsere Subunternehmen.“ Im Hinblick auf ausgefallene Fahrten betont sie, dass es aufgrund von Krankheitsfällen im Dezember Personalprobleme gegeben habe. „Es liegen uns auch Beschwerden vor, dass aber nichts unternommen wird, stimmt nicht“, betont die SASA-Chefin.