Abschied nehmen von Sigrid Gröber

Schweigeminute in Meran

Der 55-Jährige sitzt im Bozner Gefängnis in Beugehaft (Mehr dazu lesen Sie hier). Nachdem die Autopsie am Leichnam von Sigrid Gröber (39) ergeben hatte, dass ihre schweren Verletzungen nicht mit einem Sturz über eine Treppe, sehr wohl aber mit erlittenen Schlägen und Tritten vereinbar sind, hatten für Gruber die Handschellen geklickt (Mehr dazu lesen Sie hier). Am heutigen Montag hat Gruber die Möglichkeit, vor dem U-Richter eine Aussage zu machen. Gegenüber seinem Verteidiger Enrico Lofoco hat Gruber angegeben, sich an die Ereignisse in der Nacht auf Sonntag vor einer Woche, in der seine Freundin zu Tode gekommen ist, nicht mehr erinnern zu können.Die Gemeinde Meran will sich in einem anstehenden Verfahren als Nebenklägerin einlassen. Für heute, 12 Uhr, hat Bürgermeister Dario Dal Medico eine Schweigeminute für Sigrid Gröber ausgerufen. Die 39-Jährige wird heute in Mühlwald zu Grabe getragen, der Trauergottesdienst in der Pfarrkirche Mühlwald beginnt um 14. 30 Uhr.