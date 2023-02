Abschied von einem großen Tiroler Landsmann

Auf dem Pfarrplatz wurde Paul Bacher verabschiedet. - Foto: © fm

Dem Trauergottesdienst im Dom zu Bozen stand Dekan Bernhard Holzer vor. Mit ihm am Altar standen Schützen-Landeskurat P. Christoph Waldner OT, P. Reinald Romaner OFM und Kapuzinerpater Kurt Egger. „Mit christlicher Gläubigkeit ist Paul seinen letzten Weg gegangen“, betonte der Dekan.Mit allen Ehren verabschiedet wurde Bacher, der unter anderem 10 Jahre lang Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes und einige Zeit auch Chef der Bäckerinnung war, auf dem Bozner Pfarrplatz.Dabei ergriff unter anderem Vizebürgermeister Luis Walcher das Wort, der den Einsatz des Verstorbenen für die Stadt Bozen gewürdigt hat, beispielsweise als Präsident der Kofler-Stiftung, aber auch im Stadtviertelrat von Bozen-Zentrum-Rentsch und als Sportler.„Eines deiner wichtigsten Anliegen war der Kampf gegen denbei uns immer noch lebendigen Faschismus, auch in Form vonDenkmälern und Namen“, sagte Schützen-Landeskommandant Roland Seppi über Paul Bacher, den sechsten Landeskommandanten in der Geschichte des Bundes.„Dein dauernder Einsatz für die Heimat, dein Auftritt mit Rückgrat hat der deutschen und ladinischen Minderheit in der Stadtgemeinde Bozen gut getan. Deine Persönlichkeit war mit Sicherheit auch ein Eckpunkt, an dem sich die Bevölkerung und auch der eine oderandere politische Vertreter orientieren konnte.“Nach der Einäscherung des Leichnams wird die Urne im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Oberau beigesetzt werden.