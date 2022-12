Abschied von Franco Frattini

Staatspräsident Sergio Mattarella während der Trauerfeier von Franco Frattini. - Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bekundete den Angehörigen ihr Beileid. - Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI

Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI

Napolitano: Wichtigen Beitrag für Italien geleistet

Am Heilig Abend ist der ehemalige italienische Außenminister und EU-Kommissar, sowie bekennende Südtirol-Freund Franco Frattini im Alter von 65 gestorben. Am heutigen Dienstag fand in Rom nun ein Staatsbegräbnis zu Ehren von Frattini statt.Auch Staatspräsident Sergio Mattarella und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni trafen in der Kirche Santi Apostoli in Rom ein, um an der Beerdigung teilzunehmen.Zuvor waren der Präsident der Abgeordnetenkammer Lorenzo Fontana und zahlreiche Regierungsvertreter in Santi Apostoli eingetroffen, darunter der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister Antonio Tajani sowie die Minister Guido Crosetto, Annamaria Bernini und Gennaro Sangiuliano.„Wir haben wichtige Momente miteinander geteilt, wir waren in der gleichen Regierung, aber vor allem waren wir sehr enge Freunde.“ Das sagte der Präsident des Senats, Ignazio La Russa, im Rahmen der Trauerfeier.„Mit großer Trauer habe ich vom Tod von Franco Frattini erfahren, einem Protagonisten des politischen und institutionellen Lebens, der mit bürgerlichem Engagement, Staatssinn, äußerster Korrektheit und angeborener Güte gelebt hat“, sagte der ehemalige Staatspräsident Giorgio Napolitano.