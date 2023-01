Abschied von Hans Happacher – Bewegende Trauerfeier

Trauergäste aus nah und fern waren gekommen, um von Hans Happacher Abschied zu nehmen. - Foto: © ct

„Tata, nicht nur beim Skifahren zogst du die erste Spur“

95-jährige Mutter dankt ihrem Sohn mit bewegenden Worten

Der 62-jährige Hans Happacher war am vergangenen Mittwoch in der Helmleite von einer Lawine erfasst und in den Tod gerissen worden (Hier lesen Sie mehr über dieses tragische Unglück). „Du hast das Extreme geliebt und warst Zeit deines Lebens auf der Suche nach der grenzenlosen Freiheit“, sagte Pfarrer Bernhard Rümmler. „Deine Liebe zum Leben hat dich nun heimgeführt zu deinem Schöpfer“, so Rümmler.In den Fürbitten gingen die engsten Familienangehörigen ein letztes Mal auf das Leben von Hans ein: „Tata, nicht nur beim Skifahren zogst du die erste Spur – möge uns Gott die Kraft von Hans schenken, als leuchtendes Vorbild vorauszugehen, auch wenn der Sturm tobt.“Die 95-jährige Mutter von Hans Happacher, Anna, dankte ihrem Sohn am Ende mit ergreifenden Worten, die große Trauergemeinde applaudierte.Auf trauer.bz können Sie eine Kerze für den Verstorbenen anzünden.