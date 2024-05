Achtung Kontrolle: Den Rowdys auf den Pässen auf der Spur

So mancher Verkehrsrowdy hält sich beim Kurvenfahren entlang der Passstraßen nicht an die Verkehrsregeln – was nicht nur für die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer ein Problem ist, sondern auch für die Umwelt: Heulende Motoren stören das empfindliche Gleichgewicht im Schutzgebiet der Dolomiten.Die Patrouillen der Carabinieri – sowohl mit Autos als auch auf Motorrädern – sollten daher abschreckend wirken und Einheimische sowie Urlauber daran erinnern, langsam zu fahren.Insgesamt wurden 66 Fahrzeuge kontrolliert, davon 51 Motorradfahrer und 15 Autofahrer, von denen sich die meisten an die Straßenverkehrsordnung hielten. Leider war dies nicht bei allen der Fall, so dass 10 Verkehrsverstöße mit einem Gesamtabzug von 6 Punkten beanstandet wurden, wie die Carabinieri mitteilen.Die häufigsten Verstöße waren überhöhte Geschwindigkeit und das Überschreiten der Gegenfahrbahn beim rücksichtslosen Überholen in Kurven. In einem Fall wurde ein Bußgeld wegen fehlender Vorrichtungen und Ausrüstungen, wie z. B. des Rückspiegels, verhängt.