Foto: © DLife

Es war kurz vor Mittag, als ein Rentner mit einem Fiat auf der Straße von Kardaun nach Karneid in der ersten Kehre geradeaus fuhr und in ein Geländer krachte.Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Sie rückten aus und versorgten den leicht verletzten Fahrer an der Unfallstelle. Anschließend wurde er in das Krankenhaus von Bozen gefahren.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kardaun/Karneid, das Weiße Kreuz, der Notarzt und die Carabinieri. Die Berufsfeuerwehr war ebenfalls ausgerückt, kehrte aber wieder um, da sie nicht gebraucht wurde.