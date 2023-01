Ärztemangel: Südtirol besonders stark betroffen – Hausärzte und Herzspezialisten

Ein Hausarzt in Südtirol betreut durchschnittlich 1539 Bürger

Ein Kardiologe für 224.706 Bürger

Am stärksten betroffen vom Mangel an Ärzten und Pflegekräften sind 9 Regionen: Dde Lombardei, das Piemont, Friaul-Julisch Venetien, Kalabrien, Venetien, Emilia Romagna, Latium und eben Trentino-Südtirol. Dies geht aus der Studie von „Cittadinanzattiva“ hervor.Die Analyse stützte sich auf offizielle Daten des Gesundheitsministeriums für das Jahr 2020 und ist Teil des europäischen Projekts „Action for Health and Equity: Addressing Medical Deserts“ (Ahead), das von Eu4Health finanziert wird, um Lösungen für diese „Gesundheitswüsten“ zu finden, schreibt die italienische Nachrichtenagentur Ansa.Konkret: Im Einzelnen betreut in der Provinz Asti jeder Kinderarzt 1813 Kinder gegenüber einem italienweiten Durchschnitt von 1061.In Südtirol betreut jeder Hausarzt durchschnittlich 1539 Bürger gegenüber einem italienweiten Durchschnitt von 1245 Patienten.Auch was die Kardiologen in den Krankenhäusern anbelangt, so schaut es in Südtirol nicht rosig aus: In Südtirol kommt eine Kardologe auf 224.706 Einwohner. Zum Vergleich in Pisa: Ein Kardiologe kommt auf 3147 Bürger.Bettenschwund seit 2019, Dutzende Ärzte- und Pfleger-Stellen unbesetzt und eine lange Liste an Kündigungen: