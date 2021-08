Afghanistan-Flüchtling in Südtirol: „Viele sind in Lebensgefahr“

Vor fast genau 20 Jahren gelingt dem Waisenkind Alidad Shiri die Flucht vor den Taliban, die in seiner Heimat Afghanistan wüten. Jetzt ist das ganze Land in den Händen der kriegerischen Fundamentalisten. Wie erlebt Shiri die Situation? Was ist schief gelaufen? Und was kann auch ein Land wie Südtirol jetzt tun? + Von Martin Lercher