Ahrntal: 2 Wanderer von Lawine in den Tod gerissen

Notarzthubschrauber Pelikan 2 im Einsatz im Ahrntal. - Foto: © Bergrettung Ahnrtal

Von Nassschneelawine über 300 Meter mitgerissen

Die leblosen Körper wurden im Trippachtal auf einer Höhe von etwa 1700 Metern gefunden. - Foto: © Bergrettung Ahrntal

Es war gegen 8.45 Uhr, als die Bergrettung von Ahrntal zu einem Einsatz gerufen wurde. Ein Vermieter von Ferienwohnungen schlug Alarm, nachdem 2 seiner Gäste von einer Wanderung am Samstag nicht zurückgekehrt waren.Der Vermieter selbst konnte das Auto der 2 Gäste ausfindig machen. Die Bergrettung suchte das Gebiet mit Motorschlitten ab und versuchte das Handy der 2 Gäste zu orten. Außerdem wurde der Notarzthubschrauber Pelikan 2 für einen Suchflug dazugeholt.Kurze Zeit später folgte dann die traurige Gewissheit: Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der 2 Wanderer feststellen.Die 33-jährige Frau aus Litauen und der 51-jähriger Mann aus dem Veneto wurden am Samstag bei einer Wanderung Richtung Schwarzenstein im Trippachtal wohl über 300 Meter von einer Nassschneelawine mitgerissen. Beide Wanderer sind offensichtlich durch die von der Lawine ausgelösten Traumata verstorben, so der Einsatzleiter der Bergrettung Ahrntal. Eine Person befand sich auf den Schneemassen, die andere wurde von der Lawine teilverschüttet.Auf etwa 1700 Höhenmetern konnten die 2 Gäste am Sonntagmorgen nur noch tot von den Einsatzkräften geborgen werden.Auch die Carabinieri und die Finanzwache standen im Einsatz.