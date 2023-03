Ahrntal: Frau wird 180 Meter von Lawine mitgerissen und setzt selbst Notruf ab

Eine Frau aus Vintl (geboren 1972) war im Großklausental alleine unterwegs, als sie beim Aufstieg vermutlich selbst eine Nassschneelawine auslöste. Dabei wurde die Frau etwa 180 Meter von der Lawine mitgerissen, bis sie im Auslauf der Lawine auf etwa 1780 Höhenmetern zum Stehen kam. Dort wurde sie von den Schneemengen teilverschüttet.Da die Hände der Vintlerin aus der Lawine herausragten, konnte sie gegen 10.20 Uhr aber selbst den Notruf absetzen.Die Bergrettung St. Johann im Ahrntal und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 eilten zur Unfallstelle. Dort angekommen musste glücklicherweise nicht lange nach der Verletzten gesucht werden: Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ragten der Kopf und ein Arm der Frau aus dem Schnee. Sie wurde ausgegraben und mittels Flugsack mit der Winde geborgen. Mit leichten Verletzungen wurde die Frau in das Krankenhaus von Bruneck geflogen.Die Rettungskräfte betonen gegenüber STOL das riesige Glück, das die Frau am Samstag hatte. Da sie von der Lawine nur teilweise verschüttet wurde, konnte die Vintlerin selbst den Notruf absetzen. Außerdem war es ein enormes Glück, dass die Frau im Auslauf der Lawine Netzempfang hatte, da die Verbindung in dieser Zone normalerweise extrem schlecht ist.In Südtirol herrscht zurzeit Lawinenwarnstufe 3. Durch die Regenfälle in der Nacht auf Samstag kam es bereits zu mehreren Lawinenabgängen.