Ahrntal: Tragisches Ende der Suchaktion – Person tot aus Ahr geborgen

Seit 1.30 Uhr waren die Feuerwehren des Ahrntals und Umgebung, die Wasserrettung, sowie der Notarzthubschrauber auf der Suche nach einer Person, die kurz nach Mitternacht bei Steinhaus in die Ahr gefallen war.Die Begleitperson hatte Alarm geschlagen.Die Einsatzkräfte besetzten die Brücken und suchten des Bachbett ab. Die Suche wurde bis auf den Brunecker Talkessel ausgeweitet (Hier lesen Sie mehr dazu). Am Vormittag dann die traurige Gewissheit: Die Person konnte nur mehr tot aus der Ahr geborgen werden – auf der Höhe von Luttach.Ersten Informationen soll es sich um eine einheimische Person handeln.Nähere Details dazu gibt es noch nicht.Im Einsatz standen die Feuerwehren Sand in Taufers, Kematen, Uttenheim, Gais, St. Georgen, Bruneck, St.Lorenzen, Montal, Stefansdorf, Dietenheim, Aufhofen, die Bootsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Sand in Taufers, die Wasserrettung Bruneck, die Carabinieri, das Weiße Kreuz und die Notfallseelsorge.