Aida-Kreuzfahrtschiff: Mann über Bord, Suche im Ärmelkanal

Das Unternehmen Aida Cruises bestätigte, es gebe Grund zur Annahme, dass ein Crewmitglied am Sonntagfrüh über Bord gegangen sei. Kapitän und Crew hätten „umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet“, teilte das Unternehmen mit Sitz in Rostock mit.„Die Suche an Bord bestätigte, dass ein männliches Crewmitglied vermisst wird“, schrieb das Unternehmen. „Das Schiff wurde sofort gestoppt und ist zur Stelle zurückgefahren, wo der Vorfall angenommen wurde, um sich an der Suche zu beteiligen. Die Suche nach der vermissten Person dauert an und hat höchste Priorität.“ Das Schiff war von Hamburg Richtung La Coruña in Spanien unterwegs.