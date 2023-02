Albeins: Überhitzter Kamin entfacht Isolierung

Um etwa 14 Uhr wurde Alarm wegen eines Dachstuhlbrandes in Albeins geschlagen: Ein Holzofen einer Dachwohnung im Dorfzentrum war zu stark befeuert worden, sodass der Kamin überhitzte und die Isolierung des Dachpaketes Feuer fing.Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren von Albeins, Sarns und Brixen griffen die Flammen bereits die Schalung über. Um den Brand zu löschen, mussten die Wehrmänner in der Wohnung die Gipswand vor dem Kamin und das Dach öffnen. Über die Drehleiter der Brixner Wehr gelangten die Atemschutzträger schnell dorthin.Abschließend wurde die Brandstelle mittels Wärmebildkamera kontrollier. Laut Feuerwehr hatte die Eigentümerin Glück. Die Kamine verlaufen zu nahe an der Tragestruktur. Wasserschäden gab es keine. Vor Ort waren auch die Behörden und das Weiße Kreuz.