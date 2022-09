Foto: © FFW Aldein

Der Alarm ging um 4.10 Uhr ein. An der Fassade des Wohnhauses in Aldein waren aufgrund eines defekten Kabels Holzkisten in Brand geraten. Sofort rückten mehrere Feuerwehren der Umgebung aus.Als die ersten Wehrleute eintrafen, hatte der Besitzer des Hauses den Brand aber bereits eigenständig gelöscht. Die Wehrleute führten deswegen nur mehr Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera durch.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Aldein, Holen und Neumarkt. Auch ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes der Sektion Deutschnofen war im Einsatz.