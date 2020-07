Algund: Brand im Ex-Drogentherapiezentrum

Der Schwelbrand in dem verlassenen Gebäude war im Bereich des Dachbodens ausgebrochen – vermutlich aufgrund von Fahrlässigkeit.Angefordert wurde auch die Meraner Wehr mit ihrem Universallöschfahrzeug: Sie stand bei der Brauerei Forst in Bereitschaft, um eventuell Löschwasser zur Brandstelle zu bringen; ihr Einsatz war aber nicht mehr nötig.Kommandant Paul von Pföstl leitete den Einsatz; vor Ort war auch FFW-Abschnittsinspektor Matthias Gamper.Der Sachschaden hält sich in Grenzen.Die Ermittlungen zur Brandursache leiten die Carabinieri.

