Allein zu Weihnachten: An diese Stellen können Sie sich wenden

Kerzen brennen, Lichter leuchten und für einen Moment scheint die Welt still zu stehen. Weihnachten ist für viele eine Zeit der Freude, in der die alltäglichen Probleme vorübergehend in den Hintergrund rücken und nur mehr das Wesentliche zählt.Was dabei jedoch oftmals vergessen wird, ist die Tatsache, dass manchen Menschen das Glück eines friedvollen Festes im Kreise der Familie verwehrt bleibt. Und noch schlimmer: Negative Emotionen werden angesichts der Begeisterung anderer oftmals noch verstärkt. Die Einsamkeit, die sonst erfolgreich ausgeblendet wird, breitet sich plötzlich aus.Umso wichtiger ist es deshalb, dass jene, die gerade eine seelische Krise durchleben oder sich angesichts von diversen Problemen überfordert fühlen, zu Weihnachten nicht alleingelassen werden. Mehrere Anlaufstellen bieten auch über die Feiertage eine anonyme Beratung an. Die wichtigsten Telefonnummern und Adressen hat STOL für Sie zusammengetragen.: Rund 75 geschulte und ausgebildete Mitarbeiter sind unter der Nummer 0471 052 052 rund um die Uhr für Ratsuchende da, hören sich an, was die Menschen bewegt und versuchen, nach Möglichkeit eine Lösung zu finden. Wer lieber schreibt, kann auch den Online-Dienst nutzen.: Von 10 bis 24 Uhr sind die Freiwilligen des Dienstes „Telefono Amico“ unter der Rufnummer 02 23272327 erreichbar. Auch hier gibt es nach der Registrierung auf der entsprechenden Online-Plattform zudem die Möglichkeit einer schriftlichen Beratung. : Besonders für jugendliche Ratsuchende bietet der Service „Young+Direct“ des Südtiroler Jugendrings eine Anlaufstelle. Über WhatsApp (unter 345 0817 056), E-Mail , Facebook, das Jugendtelefon (unter der Nummer 0471 155 155 1), Skype und Instagram sind Berater am 27., 28., 29. und 30. Dezember sowie am 2., 3., 4. und 5. Jänner von 14.30 bis 19.30 Uhr erreichbar.In Notfällen, die mit schwerer Erkrankung oder Suizidgefahr verknüpft sind, sollen sich Betroffene hingegen an die Notfallnummer 112 oder an die Ersten Hilfen der Krankenhäuser von Bozen, Meran, Brixen und Bruneck wenden. Dort besteht rund um die Uhr ein psychiatrischer Bereitschaftsdienst.