Am Freitag Generalstreik der Bus- und Bahnbediensteten

Die Südtiroler Transportgewerkschaften haben die Teilnahme am Streik angekündigt: „In Anbetracht der gewalttätigen und wiederholten Angriffe auf das Fahrpersonal, Kontrolleure, Bahnpersonal, die in den letzten Monaten im gesamten Staatsgebiet registriert wurden“: Die Streikausrufung sei dadurch begründet, so die Gewerkschaften, „dass sich mittlerweile eine untragbare Situation geschaffen hat, in die wir sofort eingreifen müssen. Bisher gab es keine Intervention zum Schutz des Personals von Seiten der Arbeitgeber und auch von Seiten des Gesetzgebers wurden keine spezifischen Maßnahmen zur Verhinderung und Abschreckung von Angriffen auf das Personal des öffentlichen Verkehrs erlassen.“Die Gewerkschaften Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal sowie Ugl fordern auf staatlicher Ebene „sofortige Maßnahmen zum Wohle und zum Schutz der Beschäftigten im ÖPNV in unserem Lande“.Das Buspersonal und das Personal der Fahrkartenschalterbüros streiken von 15 bis 23 Uhr. Das Bahnpersonal der SAD streikt von 9 bis 17 Uhr. Auch die Werkstatt- und Büromitarbeiter streiken 8 Stunden lang.