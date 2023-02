Am Speikboden verschütteter Mann stirbt im Krankenhaus

Um etwa 19.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte die Suche nach dem vermissten Tourengeher aufgenommen. Gegen 22.30 Uhr fanden sie ihn schließlich schwer verletzt unter einer Lawine.Unter Reanimation wurde das Unfallopfer in sehr kritischem Zustand vom Notarzt in das Krankenhaus von Bruneck gefahren. Leider blieben alle Bemühungen von Ärzten und Pflegern vergeblich: In der Nacht erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.Im Einsatz standen die Bergrettung, der Notarzt, die Feuerwehr, die Carabinieri sowie die Notfallseelsorge. Auch die Finanzwache war an der Suchaktion beteiligt.