Am Wochenende geht es los: Die Kinderimpfungen starten

Die Coronaschutzimpfung ab 5 Jahren wird von Experten empfohlen, da auch Kinder – zwar seltener - schwere Komplikationen entwickeln können und es sehr viele Fälle von Long-Covid unter jungen Menschen gibt.Zusätzlich sind die Infektionszahlen unter Kindern und Jugendlichen sehr hoch, was die Pandemie täglich befeuert. Kinder vertragen den Impfstoff nachgewiesenermaßen problemlos.Ab Freitag – 10 Uhr ist die Vormerkung auf der Webseite SaniBook oder telefonisch (Montag bis Freitag), von 8 bis 16 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle: Telefon 0471 100999. Es wird empfohlen, die online-Vormerkung zu nutzen.Geimpft wird mit dem pädiatrischen Impfstoff von Pfizer (es handelt sich um eine für Kinder angepasste Dosis). Kinder mit chronischen Erkrankungen haben Vorrang, für sie stehen in allen Bezirken eigene Termine zur Verfügung. Die Impfungen werden in den meisten der bereits bekannten Impfzentren von Kinderärzten durchgeführt. Es ist ratsam, den ausgefüllten Anamnesebogen bereits mitzubringen, für Kinder mit chronischen Erkrankungen empfiehlt es sich, die klinische Dokumentation bereit zu halten.Die Kinderärzte Alfons Haller, Dora Bertagnolli, Vesna Murganic, Valentina Senoner, Emanuela Pedevilla und Helmuth Egger (dieser ab 31. Dezember), haben sich bereit erklärt, ihre kleinen Patienten in deren eigener Praxis zu impfen. Wer dieses Angebot als Eingeschriebener nutzen möchte, kann direkt den jeweiligen Kinderarzt kontaktieren.

