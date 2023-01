Am Wochenende kommt Neuschnee – „Derzeit so warm wie Ende Februar“

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

„Milde Temperaturen sind Folgen des Klimawandels“

Am Wochenende Neuschnee in höhere Lagen

Wir haben Anfang Jänner und der Jänner ist normalerweise eigentlich der kälteste Monat im Winter. Momentan aber nicht: „Die Temperaturen sind um 5 Grad über dem Durchschnitt“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin zu STOL.Die aktuellen Temperaturen sind jene, die man normalerweise Ende Februar hat, sagt er. Dies sei ganz klar dem Klimawandel zuzuschieben.Was hingegen die spärlichen Niederschläge anbelangt, so müsse man vorsichtig sein: „Da kann man nicht ohne Einschränkung sagen, dass dies die Folge des Klimawandels ist“, so Peterlin. Es gebe immer wieder niederschlagsarme und niederschlagsreiche Winter.Apropos Niederschlag: Ist Neuschnee in Sicht? „Die nächsten Tage nicht“, so der Meteorologe. Es bleibt mild und trocken. Am Wochenende hingegen soll sich die Wetterlage dann ändern. „Es regnet und in höheren Lagen zwischen 800 und 1000 Meter soll es schneien.“Wie viel, das könne man derzeit noch nicht genau vorhersagen. Die aktuellen Prognosen schätzen aber eine Neuschneemenge zwischen 10 und 20 Zentimeter.