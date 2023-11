Alessia Ambrosi

Ambrosi betont in einer Presseaussendung, dass man die Austragung einiger Bewerbe außerhalb Italiens nicht als Scheitern, sondern als Zeichen der Verantwortung und der Nachhaltigkeit betrachten solle.Sie schlägt vor, dass die Euregio als Gastgeber für die Bewerbe im Eiskanal agieren solle. Die Europaregion Tirol, mit den Ländern Tirol-Südtiro-Trentino und dem Vorsitz des Südtiroler Landeshauptmannes Arno Kompatscher eigne sich hervorragend dafür.Damit setzt sie natürlich auf Igls bei Innsbruck, die derzeit einzige Bahn in der Euregio. Dies sei auch ein positives Zeichen der Zusammenarbeit der beiden Nationen. In Igls könnten die Bob-, Skeleton- und Kunstbahnrodelwettbewerbe stattfinden.