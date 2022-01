Angriff auf Polizist in Mailand: „Mindestens einer aus Südtirol“

In einer von der Stadt Mailand herausgegebenen Erklärung erklärte die Polizei laut Nachrichtenagentur Ansa, dass es sich bei einigen von ihnen um „Erwachsene von außerhalb der Region handelt, mindestens einer aus Südtirol“. Wie berichtet , war ein Polizist in Zivi nahe der Zone Navigli in Mailand gerade dabei, beschädigte Autos zu fotografieren und wurde daraufhin von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen.Nachdem der 61-Jährige einen Warnschuss in die Luft abgegeben hatte, versuchten die Täter, ihm seine Waffe zu entreißen. Ein weiterer Schuss löste sich, traf aber niemanden. Die Jugendlichen schlugen auf den Polizisten ein und verletzten ihn dabei, sodass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.Ein weiterer Beamter, der die Szenen beobachtete, alarmierte sofort die Zentrale, woraufhin 2 Streifen zum Tatort geschickt wurden.Die Gruppe floh und warf die Waffe unter ein geparktes Auto.Die sofort eingeleiteten Ermittlungen führten zur Identifizierung einiger Mitglieder der Gruppe, die aus einem Dutzend junger Männer bestand. Unter ihnen befanden sich einige Erwachsene, die nach Mailand reisten und von außerhalb der Region kamen, mindestens einer aus Südtirol. In dem Video kann man sogar Deutsch hören.„Die örtliche Polizei ist in Kontakt mit den Justizbehörden und sammelt alle Video- und Zeugenaussagen sowie alle weiteren Elemente, die aufgetaucht sind, um die gesamte Gruppe zu identifizieren“, teilte die Stadt Mailand laut Ansa mit.

ansa/stol