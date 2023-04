Die Bewohner und Wanderer in Eppan Berg, Einheimische wie auch Urlauber, sind nach dem tödlichen Bärenübergriff im Trentino natürlich sehr besorgt und haben Angst um ihr Leben.„Womöglich ist die Bärin, die Andrea Papi zerfleischt hat, nun bei uns“, fragt sich eine Eppanerin.„Weil die Landespolitik nichts gegen das Großraubwild unternimmt, ist ein Leben ohne Angst in Zukunft wohl unmöglich“, wetterte ein Eppaner in Richtung Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Arnold Schuler.