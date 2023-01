Anträge für Pendlergeld bis 31. März einreichen

Für Chancengleichheit bei der Arbeitsplatzwahl

Längere Fahrtwege und Wartezeiten Voraussetzung für Pendlergeld

Ab Montag, 30. Jänner, bis Freitag, 31. März, können Arbeitnehmende beim Verwaltungsamt Mobilität die Online-Ansuchen um den Fahrtkostenbeitrag (Pendlergeld) für das Jahr 2022 einreichen. Dies ist entweder mit dem digitalen Zugangsschlüssel SPID oder mit dem Elektronischen Personalausweis (CIE) und auch mit der aktivierten Bürgerkarte möglich.Laut Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider ist der kleine Spesenbeitrag für all jene gedacht, die zur Arbeit pendeln und aufgrund ihrer Arbeitszeiten oder aufgrund der Strecke nicht oder nur schwer die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können und somit auf ihr Auto angewiesen sind.Vor allem für Berufstätige aus dem ländlichen Raum und aus abgelegenen Gebieten sowie für jene, die im Schichtdienst arbeiten, sei der Fahrtkostenbeitrag eine finanzielle Unterstützung und ein Beitrag zu mehr Chancengleichheit bei der Wahl des Arbeitsplatzes, so Alfreider.Im Vorjahr wurden mehr als 5000 Ansuchen um den Fahrtkostenbeitrag eingereicht, das Land hatte dafür rund 3 Millionen Euro bereitgestellt. Die durchschnittliche Beitragshöhe pro Person lag bei etwa 610 Euro.Anspruch auf den Fahrtkostenbeitrag haben Arbeitnehmer, die an mindestens 120 Tagen im Jahr mehr als 18 Kilometer pro Fahrt zwischen Wohnort und Arbeitsplatz zurücklegen, und zwar auf einer Strecke, auf der kein öffentlicher Liniendienst mindestens im Halbstundentakt verkehrt.Dazu kommen weitere Kriterien, darunter die Entfernung zur nächsten Haltestelle von mehr als 10 Kilometern, die Nicht-Übereinstimmung von Arbeitszeiten mit den Bus- und Zugfahrplänen sowie unvermeidbare längere Wartezeiten.Der Beitrag wird nicht gewährt, wenn das Bruttogesamteinkommen 50.000 Euro überschreitet oder wenn ein kostenloses Dienstfahrzeug genutzt wird. Auch Beiträge von weniger als 200 Euro werden nicht ausbezahlt.