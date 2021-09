Antrittsbesuch des neuen Direktors der Agentur für Bevölkerungsschutz

Am gestrigen Donnerstag begrüßte der Präsident der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung CNSAS Giorgio Gajer den neuen Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger zum Antrittsbesuch, in den neuen Räumlichkeiten der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung CNSAS im Hafner Tower in der Bozner Industriezone. Begleitet wurde Unterweger von seinem Stellvertreter Willigis Gallmetzer und dem Amtsdirektor für Zivilschutz Günther Walcher.Bei dieser Zusammenkunft wurden Themen besprochen, wie die Suche nach einer Lösung für den aktuellen Sitz der Bergrettung Sterzing, sowie das geplante Zivilschutzzentrum in Eppan auf dem Areal der Ex-Mercanti-Kaserne, welches hoffentlich der zukünftige Sitz der Bergrettung CNSAS Eppan und der Landesleitung CNSAS Südtirol sein soll.„Dankend schauen wir auf viele Jahre der gegenseitigen Wertschätzung und Unterstützung zurück, wissend dass wir auch in Zukunft darauf bauen können“, so abschließend der Präsident des CNSAS Giorgio Gajer.

