Anzeige gegen Provinz und Staat: Familie von Andrea Papi zieht vor Gericht

Medieninformationen zufolge wollen die Angehörigen des Opfers sowohl die Autonome Provinz Trient als auch den italienischen Staat wegen der Rückführung von Bären in das Gebiet anzeigen.Ziel ist es demnach, die Art und Weise der Durchführung des Projektes Life Ursus anzufechten, für welches im Vorfeld kein beratendes Referendum durchgeführt wurde.Unter Tierschützern werden derweil die Proteste gegen die Anordnung zur Tötung des für den Angriff verantwortlichen Bären laut. Die öffentliche Hand solle vom Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ ablassen, kommentierte beispielsweise Alessandro Placenza, Verantwortlicher für die wildlebenden Tiere in der Organisation Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali).Und auch zahlreiche Nutzer in den sozialen Netzwerken machen sich für die Großraubtiere stark. „Warum passieren solche Dinge nur im Trentino? Auch in den Abruzzen gibt es Bären, aber dort geschieht nie etwas“, ist unter den Kommentaren zu lesen.