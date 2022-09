Auf A22 verenden 13 Kühe

Die Feuerwehr von Verona rückte mit 3 Fahrzeugen aus, um die Flammen zu löschen. Die in der unteren Etage des Anhängers untergebrachten Rinder, 13 Tiere insgesamt, konnten nicht gerettet werden. Die anderen 10 Tiere in der oberen Etage des Anhängers überlebten.Wegen der Lösch- und Aufräumungsarbeiten war die Autobahn 5,5 Stunden lang gesperrt.Unterdessen wurden am Mittwoch 4 Polizeibeamte auf der Stadtumfahrung zwischen Turin und Venaria bei einem Unfall verletzt, der durch eine plötzlich über die Straße gelaufene Kuh verursacht worden war. Die Polizisten waren an Bord eines Dienstwagens, der mit dem von nahen Feldern gekommenen Tier zusammenstieß.Die Feuerwehr griff ein, um einen im Auto eingeklemmten Beamten zu befreien und das zerstörte Auto zu sichern. Die Kuh verendete.Gestern ist es auch auf einer Weide der Hochebene in Alta Irpinia in der Region Kampanien zu einem beispiellosen Einsatz der Feuerwehr zur Rettung einer Kuh gekommen, die in einen 15 Meter tiefen Brunnen gestürzt war. Der Landwirt und Besitzer der Kuh hatte die Feuerwehr alarmiert, die nach stundenlanger Arbeit und dank einer speziellen Winde das 5 Zentner schwere Tier an die Oberfläche hieven konnte. Das Tier wurde dann vom Schlamm befreit und kehrte wieder auf die Weide zurück.