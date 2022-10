Auf der Flucht: Russische Journalistin Marina Owsjannikowa untergetaucht

Mit dieser Aktion wurde Owsjannikowa weltberühmt. - Foto: © APA/AFP / -

Das meldet die Nachrichtenagentur Ansa mit Verweis auf die Website Mediazone.Ovisannikova stand wegen des Vorwurfs der Verbreitung falscher Nachrichten unter Hausarrest, konnte aber nach Angaben ihres Mannes am 1. Oktober fliehen. Auch ihre 11-jährige Tochter hat sie mitgenommen. Die Journalistin war im vergangenen März weltberühmt geworden, als sie live hinter dem Rücken einer Nachrichtensprecherin auftrat und das Schild „Stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht“ hochhielt.Für diesen Vorfall war sie erst zu einer Geldstrafe verurteilt worden; im vergangenen August wurde sie unter Hausarrest gestellt, weil sie in der Nähe des Kremls ein weiteres Schild gegen die so genannte militärische Sonderoperation in der Ukraine aufgestellt hatte.