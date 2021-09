Auf der Flucht vor dem Gesetz: 2 Algerier am Brenner festgenommen

Am späten Montagnachmittag spürten die Behörden am Brenner auf dem Radweg neben der Autobahn - etwa 2 Kilometer von der Grenze entfernt - 2 algerische Staatsbürger auf. Die beiden kamen aus Österreich und hatten keine Papiere bei sich.Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen einen von ihnen, der falsche Angaben zu seiner Person gemacht hatte, ein Haftbefehl wegen Ausbruchs und diversen Drogendelikten vorlag.Der 35-Jährige war zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 7 Monaten verurteilt worden. Er wurde deshalb in das Gefängnis von Bozen gebracht und wegen Falschaussage angezeigt.Der zweite Algerier wurde wegen seiner illegalen Einreise wieder über die Grenze nach Österreich gebracht.

