Auf eisiger Fahrbahn: Panda rutscht gegen Baum am Straßenrand

Die Fahrbahn auf der Gaiderin, in einer Örtlichkeit oberhalb von Klobenstein, ist wegen des Wetters der vergangenen Tage vereist: Das bekam am Dienstagvormittag eine Frau am Steuer eines Fiat Panda zu spüren. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und schlitterte gegen einen Baum am Straßenrand.Die Frau dürfte in langsamem Tempo unterwegs gewesen sein, sodass der Unfall keine schwerwiegenden Folgen hatte.Die Retter des Weißen Kreuzes Ritten brachten die Frau ins Krankenhaus von Bozen. Die Freiwillige Feuerwehr von Lengmoos/Klobenstein war im Einsatz. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Unterinn war alarmiert worden; ihr Einsatz war aber schlussendlich nicht notwendig.