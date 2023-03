Auf Regen und Schnee folgt viel Sonnenschein vor allem im Süden

Lang ersehnter Niederschlag

Es wird kühler

Vor allem im Süden Südtirols erwartet uns viel Sonnenschein, schreibt Hobby-Meteorologe Florian Schmalzl in den sozialen Medien: „Weiter im Norden zeigen sich noch einige Restwolken, teilweise fallen letzte Schneeflocken. Im Tagesverlauf lockert es aber auch hier vermehrt auf.“In vielen Tälern weht am Mittwoch mäßiger bis starker Föhnwind. Dadurch wird es im Unterland relativ mild mit bis zu 15 Grad Celsius. In den höheren Lagen ist es noch deutlich kühler mit Höchsttemperaturen von minus 5 Grad Celsius auf 2000 Metern Meereshöhe.„In der Nacht auf Donnerstag wird es vielerorts frostig. Die Temperaturen sinken auch im Etschtal stärker ab, auf plus 2 bis minus 2 Grad“, erklärt Schmalzl.Über 50 Tage musste Südtirol auf Niederschläge warten. Am Dienstag machte die Trockenperiode endlich eine Pause: Im ganzen Land hat es geregnet. In einigen höheren Lagen ist sogar der Winter für kurze Zeit zurückgekehrt. So gab es beispielsweise am Alpenhauptkamm einige Zentimeter Neuschnee. Landesmeteorologe Dieter Peterlin zieht eine Niederschlagsbilanz: „Besonders wichtig war der Regen für Schlanders, Meran und Bozen. Dort sind meist 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen. Nicht sehr viel, aber immerhin etwas. Neuer landesweiter Regen ist keiner mehr in Sicht, zumindest bis Anfang der nächsten Woche.“Am morgigen Donnerstag wird das Wetter in Südtirol von einer Mischung aus Sonne und hohen Schleierwolken bestimmt. Die Temperaturen liegen zwischen minus 8 und plus 16 Grad Celsius.Am Freitag bleibt es sonnig. Nach einem kalten Morgen wird es am Nachmittag wieder milder als zuletzt. Auch am Samstag überwiegt der Sonnenschein mit hohen Wolkenfeldern. Die Temperaturen steigen wieder leicht an und liegen zwischen minus 3 und plus 8 Grad Celsius.