Auffahrunfall in Vahrn: 3 Leichtverletzte

Zu einem Auffahrunfall ist es am Sonntag gegen 8.40 Uhr bei der Autobahnausfahrt in Vahrn gekommen. Ein Auto war aus unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und in ein anderes Fahrzeug gerutscht. Dabei kippte der involvierte VW Bus auf die Seite.Bei dem Unfall wurden 3 Personen leicht verletzt. Bei den Verletzten handelt es sich um 2 Männer und eine Frau. Sie wurden vom Weißen Kreuz erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Brixen gebracht.Im Einsatz standen neben dem Weißen Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr Vahrn auch die Carabinieri, die Straßenpolizei und der Straßendienst Vahrn.