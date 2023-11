Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten in der Etsch bei Algund

Nach den Unwettern in diesem Herbst arbeitet das Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd derzeit im Abschnitt der Etsch zwischen Algund und der Töll und führt dort dringende Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten durch, erklärt der Direktor des Landesamtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd Thomas Thaler.Im Zuge dieser Arbeiten setzt der Bautrupp mit Vorarbeiter Helmut Gurndin unterspülte Ufermauern und beschädigte Wasserschutzbauten instand und stellt das stark verlandete Bachbett wieder her, berichtet Baustellenleiter Giorgio Coli. Dies war nach den durch die Starkregenereignisse der vergangenen Wochen entstandenen Schäden notwendig geworden.Die Arbeiten werden voraussichtlich im kommenden Frühjahr abgeschlossen. In die Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten werden rund 200.000 Euro investiert.