Foto: © Videoaktiv

Es war gegen 15 Uhr, als der Pkw auf der Gampenstraße in Marling auf die Mauer geriet und zur Seite kippte. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde bei dem Unfall nicht schwer verletzt.Die Sanitäter des Weißen Kreuzes, die zur Hilfe geeilten waren, versorgten den Fahrer an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus.Die Freiwillige Feuerwehr Marling sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Die Straße war zeitweise nur einspurig befahrbar. Im Einsatz stand auch die Ortspolizei.