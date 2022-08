Aufwärtstrend in der Lehrlingsausbildung zu erkennen

HGV-Präsident Manfred Pinzger gratulierte Küchenmeister Patrick Jageregger zu seiner Wahl als Präsident des Südtiroler Köcheverbandes und wünschte ihm für die verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute.Anschließend nutzte er die Gelegenheit, um sich beim ehemaligen langjährigen SKV-Präsidenten Reinhard Steger für seinen Einsatz in den letzten 23 Jahren zu bedanken und hob den regen Austausch, den leidenschaftlichen Einsatz und die gute Zusammenarbeit zwischen dem HGV und dem SKV während seiner Präsidentschaft hervor. Diese gute Zusammenarbeit wolle man auch fortführen, waren sich die Vertreter beider Verbände einig.Eine große Herausforderung sei der Nachwuchs im Hotel- und Gastgewerbe. Neben der demografischen Entwicklung, aufgrund derer grundsätzlich weniger junge Menschen in die Arbeitswelt nachrücken werden, habe auch die Corona-Pandemie dazu geführt, dass die Lehrlingszahlen in den letzten beiden Jahren stark gesunken seien.Erfreulicherweise sei nun wiederum ein Aufwärtstrend zu erkennen, wie die aktuellen Lehrlingszahlen belegen. Jedoch sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um auch weiterhin eine gute, zukunftsorientierte Ausbildung der Jugendlichen sicherstellen zu können. Insbesondere in die Sensibilisierung und Ausbildung der Ausbilder soll ein starker Fokus gelegt werden.„Die junge Generation hat heute andere Ansprüche an die Arbeit und auch manchmal eine andere Herangehensweise. Eine ausgewogene Work-Life-Balance und die Möglichkeit, auch im Berufsleben mitgestalten zu können, ist für diese Generation wichtig. Das ist ernst zu nehmen und zu respektieren. Unsere Aufgabe ist es, die Ausbilderinnen und Ausbilder dahingehend noch stärker zu unterstützen, indem sie in ihrer Tätigkeit als Vorbilder und Bezugspersonen gestärkt werden“, betonte HGV-Vizepräsidentin Judith Rainer, die gleichzeitig Vorsitzende der HGV-internen Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung ist, und verwies dabei auf das umfangreiche Kursprogramm des HGV.Auch mit den gastgewerblichen Schulen sei man in Kontakt, um die jeweiligen Bedürfnisse und Anliegen abzusprechen und den Austausch zwischen Schule und Praxis zu intensivieren.Die Vertreter beider Verbände waren sich einig, dass die Ausbildung und Unterstützung des gastronomischen Nachwuchses weiterhin ein Schwerpunktthema in den nächsten Jahren sein wird. Auch mit gemeinsamen Aktionen wie der Tagung „Ausbildung 4.1 - die Zukunft hat begonnen“, welche am Dienstag, 27. September, im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung in Bozen stattfindet, wolle man gemeinsam für eine zukunftsgerichtete Lehrlingsausbildung sensibilisieren.