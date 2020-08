Auge in Auge mit 3 Wölfen in Richtung Peitlerkofel: „Panik machte sich breit“

Es war gegen 4 Uhr morgens, als Obexer zusammen mit seiner 14-jährigen Tochter und seinem 17-jährigen Sohn in Richtung Peitlerkofel aufbrach, um sich den Sonnenaufgang anzusehen. Dass daraus nichts werden würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.Die 3 starteten von Gunggan aus, dort also wo die Lüsner Straße die Würzjochstraße kreuzt. Das Auto parkten sie neben dem Bach und wanderten entlang des 4er-Steiges los in Richtung „Peitler“. Schon nach 10 Minuten Gehzeit aber, da wo die Wiesen langsam in Wald übergehen, nahm die Wanderung ein abruptes Ende.„Plötzlich sahen wir vor uns auf dem Wanderweg ein Augenpaar aufblitzen, kurz darauf ein weiteres und dann noch eines. Es war wie im Film. Die Tiere, zu denen die leuchtenden Augen gehörten, bewegten sich genau in unsere Richtung“, erzählt Obexer immer noch aufgeregt.Zunächst erkannte er in der Dunkelheit nicht, um welche Tiere es sich handelt, doch die laute Ahnung, dass es Wölfe sein könnten, bestätigte sich, als er die Stirnlampe etwas dimmte und dadurch die Umrisse besser erkennen konnte.„Wir waren geschockt und gerieten auch in Panik, denn die 3 Wölfe zeigten keinerlei Scheu und leider auch keine Anzeichen dafür, abhauen zu wollen. Im Gegenteil, die Wölfe rannten hin und her, so wie man es auch von aufgeregten Hunden kennt, und musterten uns.“Obexer und seine Kinder wollten nur noch weg, raus aus dieser furchteinflößenden Situation. An ein Weiterwandern war nicht zu denken und so entschieden sie sich in Richtung Auto zurückzugehen. „Während meine Kinder vorausgingen, ging ich die ganze Zeit rückwärts und ließ die Raubtiere nicht aus den Augen. Einer der Wölfe folgte uns kurz, überlegte es sich dann aber Gott sei Dank anders“, beschreibt Obexer diese beängstigenden Momente.Unendlich froh und noch zittrig von der schaurigen Begegnung erreichten die 3 schließlich unbeschadet das Auto und fuhren auf schnellstem Wege nach Hause.„Der Schrecken steckt uns immer noch in den Knochen, es war wirklich angsteinflößend. Ich wollte unser Erlebnis vor allem deshalb mitteilen, um andere zu warnen, denn es sind nicht nur viele Wanderer unterwegs auf den Peitlerkofel, sondern offensichtlich auch Wölfe.“

